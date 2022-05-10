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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696773/مجلس-النواب-يحيل-3-اتفاقيات-دولية-للجان-النوعية-المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

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