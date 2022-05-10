وظائف المصرية للاتصالات we للخريجين.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696772/وظائف-المصرية-للاتصالات-we-للخريجين-تحيا-مصر-ينشر-التفاصيل

أعلن المصرية للاتصالات we عن وظائف للخريجين، ضمن خطة الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، لذلك يرصد دوت الخليج وظائف المصرية للاتصالات we للخريجين والشروط المطلوبة للحصول عليها

وظائف المصرية للاتصالات we للخريجين توفر المصرية للاتصالات we إمكانية التقديم على وظيفة Customer service - technical support وجاءت تفاصيلها على النحو التالي: 8 ساعات عمل + 45 دقيقة راحة.

5 أيام عمل + 2 يوم إجازة.

مرتبات تبدأ من 3500 إلي 4500

تأمينات صحية واجتماعية.

ترقيات وتدرج وظيفي بعد / 6 شهور عمل.

عقد سنوي متجدد تلقائيًا.

في حالة عدم الخبرة هيتم تأهيـلك للعمل. التقديم على وظائف المصرية للاتصالات تقديم برجاء الضغط على تسجيل دخول أو واتساب على رقم 01550818257

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