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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696771/مطالب-برلمانية-بالتحقيق-في-وفاة-مارينا-صلاح-إثر-فحوصات-طبية-خاطئة

سيطرت واقعة وفاة مارينا صلاح سركيس، أثناء إجراء فحوصات داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، على مناقشات أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وشدد الأعضاء، على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها.

وأكد النائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف ملابسات الوفاة وأسبابها، لاسيما في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة.

ووجه أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانبة لحزب النور، انتقادا كبيرا بعد وفاة مارينا صلاح داخل أحد المستشفيات الخاصة للعيون بسبب جرعة الصبغة.

وأكد النائب، أن منظومة الصحة بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة، مشيرة إلى أن واقعة وفاة الفتاة نتيجة لخطأ طبي تاركة ورائها طفل عمره لا يتجاوز عامين يمثل أزمة كبيرة، تتطلب الوقوف أمامها.

محاكمة برلمانية للقائم بأعمال وزير الصحة تنطلق بالنواب ..وسوء الخدمة فى الأولويات

وكانت قد بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

1- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أشرف حاتم

2- العضو سهير عبد الحميد

3- العضو محمد يسري عبادة

4- العضو أيمن محسب

5- العضو أبانوب عزيز

6- العضو عبد الله علي مبروك

7- العضو أحمد خليل خير الله

8- العضو إيلاريا سمير حارص

9- العضو محمد الحسيني

10- العضو أحمد العرجاوي

11- العضو أحمد فرغلي

12- العضو شريف الورداني

13- العضو فؤاد أباظة

14- العضو مجدي الأمير

15- العضو زكريا حسان

16- العضو عيد حماد

17- العضو لطفي شحاتة

18- العضو حسن عبد الوهاب عيسى

19- العضو محمود البرعي

20- العضو عبد النعيم حامد