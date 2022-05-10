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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696767/جنايات-طنطا-إحالة-المتهمين-بقتل-عريس-قبل-زفافه-بأسبوع-إلى-المفتى

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الخامسة، بمحافظة الغربية، بإحالة المتهمين فى واقعة مقتل عريس قبل زواجه باسبوع الي فضيلة المفتي، وتأجيل محاكمة ربة منزل، المتهمة الثالثة.

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وكانت هيئة المحكمة، تداولت القضية وقررت اليوم الثلاثاء، إحالة كلا من، آمين محمود امين، وشقيقه، محمد محمود امين هارب الي مفتي الجمهورية، وتم تأجيل محاكمة ووالدتهما سماح السيد، لشهر يوليو للنطق بالحكم.

قال محمد البلليهي، محام المدعين بالحق المدني، أنه طالب بالقصاص، والادعاء مدنيا ب 50 الف واحد علي سبيل التعويض مؤقتاً، وأن المتهمين الثلاثة، كان هناك تعمد بقتل المجني عليه، بعد أن بيتوا النيه وعقدوا العزم وقاموا باستدراج المجني عليه، داخل توك توك.

إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر، علي يد ثلاثة أشقاء، بمنطقة كوبري فاروق، بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلي محل الواقعة وتبين، مقتل شخص يدعي حسين محمود، ويبلغ من العمر 22 عاماً، ويعمل سائق ميكروباص، ومقيم بمساكن الجلاء بطنطا، أثناء تواجده بمنطقة كوبري فاروق، علي يد ثلاثة أشقاء حال استقلالهم “توك توك”، فقام أحدهم بتسديد طعنه نافذة مستخدما سلاح ابيض “مطواه” بسبب خلافات سابقة بينهم.

القاء القبض على المتهمين

وتمكنت المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا، من القاء القبض على المتهمين، وجري اقتيادهم، الي ديوان قسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ علي الجثة داخل المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفه التشريحه ومعرفة سبب الوفاة، تمهيداً لإستخراج تصريح الدفن، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.