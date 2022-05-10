انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان علي خط وفاة مارينا صلاح.. بيانات عاجلة وطلبات إحاطة للحكومة عن دورها في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696768/البرلمان-علي-خط-وفاة-مارينا-صلاح-بيانات-عاجلة-وطلبات-إحاطة-للحكومة-عن-دورها-في-متابعة-ورقابة-المستشفيات-الخاصة

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، نتيجة وفاة شابة تدعى مارينا صلاح، وتبلغ من العمر 29 عاما، داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، نتيجة مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها، لتفارق الحياة بعد تدهور حالتها الصحية، تاركة خلفها طفلًا وزوجًا مكلومًا وأسرة يعتصرها آلم الفراق.

دوت الخليج

بيان عاجل بشأن وفاة مارينا صلاح داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة

وفي هذا الإطار، تقدم النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجهًا للقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك لتوضيح أسباب وفاة المواطنة مارينا صلاح سركيس، داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة.

وقال خير الله، إن الصحف والمواقع المختلفة طالعتنا بخبر وفاة المواطنة مارينا صلاح سركس، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها، لينتهي الأمر بكارثة نتج عنها وفاة الفتاة داخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، لتفارق الحياة عن 29 عامًا، تاركة خلفها طفلًا وزوجًا مكلومًا وأسرة يعتصرها آلم الفراق.

وتابع خير الله، أن هذه الواقعة تشير بأصابع الاتهام بوجود إهمال طبي من قبل المستشفي، وإن كان الشق الجنائي يطلع به المستشار النائب العام، إلا أنه ووفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن من مهام المجلس الرقابية توجيه بيان عاجل للحكومة لسرعة عرض ملابسات الحادث وبيان الاجراءات الحكومية والرقابية على المستشفيات الخاصة التابعة لقطاع العلاج الحر بالوزارة.

طلب إحاطة حول دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة

تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتتشريعية بمجلس النواب و أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي القائم بأعمال الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، حول دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة.

وأضاف الطماوي، في طلبه: خاصة مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وأخرها حالة مارينا صلاح، والتي توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم من المستشفي الوطني للعيون.

إهمال واستهتار بحياة الناس

ومن جانبه، قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إهمال واستهتار بحياة الناس، المستشفى قتلت مارينا شابة في مقتبل العمر، وتركت طفلا صغيرا مصدوما وزوج مكسور القلب.

وأضاف جلال: "كل الموضوع أنها كانت تقوم بعمل أشعة بالصبغة على العين، المستشفى لم تقم بأية اختبارات حساسية (ألف باء طب بعيدًا عن الفهلوة) توقف قلب الضحية.. المستشفى ليس بها سرير واحد للعناية المركزة (ألف باء إنسانية بعيدًا عن الاستثمار) خالص التعازي لكل الأهل والأقارب، ولكن لا عزاء للإهمال والفهلوة، قلبي عندكم الغالي الدكتور بهير وديع، والعزيزة النائبة هيام بنيامين".