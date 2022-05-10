بنحو 40 جنيهًا.. الذهب يعاود ارتفاعه من جديد

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696789/بنحو-40-جنيها-الذهب-يعاود-ارتفاعه-من-جديد

عاودت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 مايو، ارتفاعها بشكل كبير، مع بدأ التداول والإقبال على طلب الذهب، بعد أن شهدت أسعار سوق الذهب، أمس الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية للذهب والبورصة، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40 جنيهًا.

دوت الخليج

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وشهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حيث سجل عيار 18، اليوم الثلاثاء، سعر 1041.5جنيه للجرام مقابل 1007 جنيهات أمس الإثنين.

وفيما يلي يستعرض موقع «دوت الخليج» أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، سعر ١٠٤١,٥ جنيه، مقابل جنيهات 1007 أمس الإثنين.

سعر الذهب عيار ٢١

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق، سعر 1215 جنيه للجرام، اليوم الثلاثاء، مقابل 1175 جنيهًا أمس.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24، سجل 1383.5 جنيه للجرام، بارتفاع 40 جنيهًا عن أمس الإثنين.

سعر الأوقية

وسجل سعر الأوقية اليوم الثلاثاء، ١٨٦٢ دولارًا، بتراجع 4 جنيهًات عن أمس الإثنين.

سعر الجنيه الذهب

يبلغ الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، والذي سجل اليوم الثلاثاء، 9720 جنيهًا، مقابل 9490 جنيهًا أمس.

تذبذب أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع وعدم الاستقرار، منذ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة قياس، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم، كما لجأ الكثير إلى الاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره الملائ الآمن الوحيد حاليًا، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملات المحلية والأجنية.