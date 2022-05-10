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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696777/عبد-الغفار-يستعرض-الجهود-المبذولة-للنهوض-بالتعليم-والصحة-في-الدقهلية

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عقب ختام جولة الوزير بمحافظة الدقهلية؛ التي تفقد فيها عددا من المنشآت الصحية، في إطار متابعة سير العمل بتلك المنشآت والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى.

دوت الخليج

وزير التعليم يستعرض جهود النهوض بقطاعي التعليم والصحة

واستعرض وزير التعليم العالي، الجهود المبذولة للنهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة بمحافظة الدقهلية؛ لتكون وجهة هامة للتعليم والعلاج لأهالي الدقهلية والمحافظات المجاورة، لافتًا أن المحافظة تضم العديد من المستشفيات الجامعية، والتابعة لوزارة الصحة، والتي توفر خدماتها في مختلف التخصصات.

وكما أكد حرصه على استمرار الجولات الميدانية للمنشآت الطبية لمتابعة سير العمل، والوقوف على الاحتياجات، وتقديم الدعم اللازم، وفقًا لخطط الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، فضلاً عن الوقوف على التحديات والعمل على حلها، في ظل اهتمام الدولة بتقديم خدمات متميزة في كل المحافظات.

تدشين 7 نقاط إسعافية جديدة ضمن «حياة كريمة»

وأشار إلى أن تدشين 7 نقاط إسعافية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافطة الدقهلية، سيحدث نقلة في الخدمات المقدمة لأهالي القرى المدرجة بالمبادرة، لافتًا أن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية تسير بخطى ثابتة، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات الجمهورية، مشيدا بقدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الطبية خلال التصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، بما انعكس على تحسين صحة المواطنين.

ومن جانبه، وجه محافظ الدقهلية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لموافقته ودعمه لمشروع تطوير مستشفى بلقاس المركزي بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها محافظة الدقهلية في القطاع الصحي، والدعم الكبير المتواصل من قبل الدولة لمنظومة الصحة بالمحافظة، على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة.