وزارة الحج والعمرة السعودية: أكثر من 1.5 مليون معتمر هذا العام بينهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وكالة وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة بالمدينة المنورة، أن عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا للمدينة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام بلغ مليونا و542 ألفا و960 معتمرا، من بينهم 95 ألفا و907 معتمرين من الجنسية المصرية.

وأظهرت الإحصائية، وفقا لتقرير لوكالة وزارة الحج والعمرة وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أعداد المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة المنورة من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة هذا العام، حيث جاء المعتمرون العراقيون الأعلى عددا بواقع 313 ألفا و815 معتمرا، يليهم المعتمرون من الجنسية الباكستانية، ثم الإندونيسية، فيما بلغ إجمالي المعتمرين المصريين 95 ألفا و907 معتمرين زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة أن إجمالي التصاريح الصادرة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 6 ملايين و694 ألفا و998 تصريحا للمعتمرين والزائرين من مختلف الجنسيات عبر تطبيق "اعتمرنا" وفق إحصائية لوزارة الحج والعمرة.