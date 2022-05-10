السفير المصري في بروكسل يبحث ملفات التعاون في مجال المرأة والسلام والأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - ‎التقى د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي، يوم 9 مايو الجاري، مع الممثلة الخاصة لسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي لشئون المرأة والسلام والأمن "إيرين فيلين" بمقر الحلف في بروكسل.

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استعرض عبد العاطي خلال اللقاء ما تشهده مصر من عملية تحديث شاملة على كافة المستويات في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية، كما تناول عملية النهضة التنموية التي تشهدها مصر والمبادرات الرئاسية المختلفة وعلى رأسها مبادرتي "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمرأة المصرية وتوفير الخدمات الأساسية من مسكن ومرافق وبنية تحتية وتعليم وصحة ومياه الشرب النظيفة.

ومن جانبها، أثنت السيدة "فيلين" على ما استعرضه السفير المصري من إنجازات في مجالات تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. كما تطرقت النقاشات من ناحية أخرى إلى الدور الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA في مجالات تمكين المرأة في إفريقيا ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها في أوقات الصراعات.

هذا، وتناول اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي على كافة الأصعدة، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي على رأسها ملفات تمكين المرأة ودورها في مواجهةُ ظاهرة التغير المناخي، على ضوء استضافة مصر للدورة القادمة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.