حركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ أحمد السماحى فى تصريح اليوم الثلاثاء إن التعديل شمل تعيين كل من أيمن خلف الله رئيسا لحى شرق مدينة كفر الشيخ وكان قد سبق قبل ذلك توليه رئاسة مدينتى برج البرلس ومسير، ومصطفى مسعد غازى رئيسا لحى غرب مدينة كفر الشيخ، ومحمد صلاح أحمد نائبا لرئيس مدينة الحامول لشؤن القرى، وأحمد عبد الواحد عيسى نائبا لرئيس مدينة مصيف بلطيم لشؤون المدينة.

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