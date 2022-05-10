محافظ أسوان: 27 مصنعا جاهزا للافتتاح بتكلفة استثمارية 108 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان عن جاهزية 16 مصنعا للافتتاح بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ضمن المرحلة الأولى، ليعقبها افتتاح 11 مصنعا أخر ضمن المرحلة الثانية وذلك بتكلفة استثمارية 108 ملايين جنيه، وذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لجذب وتشجيع الإستثمار وتشغيل المشروعات المتعثرة من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب.





ولفت محافظ أسوان إلى أنه تم تكليف نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد للمتابعة الميدانية للإطمئنان على جاهزية هذه المصانع للافتتاح، ولاسيما أنه تم الإنتهاء من توصيل التيار الكهربائى عقب تركيب 10 محولات بتكلفة 13 مليون جنيه بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية برئاسة اللواء محمد الزلاط مما سيساهم بدوره فى تشغيل هذه المصانع، وبالتالى توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، فضلا عن المئات من العمالة غير المباشرة، ليتوازى ذلك مع سعى المحافظة الجاد لتقنين أوضاع العديد من المصانع الأخرى بإنهاء إجراءات ورخص التشغيل لتحقيق الإستقرار الوظيفى والإجتماعى للعمالة التى تعمل داخل هذه المصانع. وأوضح أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان فقد كان هناك حرص على تنوع الأنشطة بهذه المصانع الجديدة ليتم تخصيصها فى صناعات الرخام والجرانيت وتدوير مخلفات المحاجر، وأيضا مصانع للأبواب والشبابيك الخشبية والوحات الكهربائية والتعبئة والمواد الغذائية والعصائر والأعلاف والمسامير واللحوم والمخللات وخراطيم الهيدرولك وفرش للسيارات والثلج وثلاجات الحفظ، مشيرا إلى أن أمتداد المنطقة الصناعية يقع على مساحة 50 فدان لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلا من نقله إلى الشمال وتسبب ذلك فى تلف الطرق السريعة وشبكات المرافق المختلفة.

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