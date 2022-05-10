محافظ المنيا يوجه بالإسراع فى استكمال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع نواب المراكز والمدن، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابو زيد، وبحضور المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى وعدد من الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ عددا من الملفات، يأتى فى مقدمتها ملف التصالح فى مخالفات البناء.

بحث المحافظ خلال الاجتماع، إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومتابعة آلية العمل للإسراع فى استكمال جميع الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح.

ودعا محافظ المنيا، جميع المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية كلا فى نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح.

وأوضح المحافظ، أن جميع تصاريح البناء متاحة فى جميع مراكز وقرى المحافظة وفقاً للقواعد والقوانين وليس هناك أى توقف للبناء، كما وجه المحافظ بإسراع وتيرة عمل جميع اللجان الفنية المشكلة بالمراكز برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية كلا من مديرى الإدارات الهندسية، التنظيم والتخطيط بكل مركز، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحى لكافة الوحدات والمبانى التى تقدم أصحابها للتصالح فى مخالفات البناء من أجل الانتهاء من اعتماد نموذج 10 بعد اعتماد جميع المستندات المقدمة من قبل المواطنين تمهيدا لاعتمادها من لجنة البت.