كوريا الجنوبية تعزى مصر فى الهجوم الإرهابى بسيناء

جدة - نرمين السيد - عبرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء الهجوم الإرهابى الذى وقع غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وأعربت عن تعازيها العميقة لجميع أسر الشهداء والشعب المصرى وحكومته.





وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب): "نعرب عن قلقنا البالغ بشأن الهجوم الإرهابى غرب سيناء، ونؤكد مجددا على موقفنا الثابت من أن الإرهاب لا يمكن تبريره تحت أى ظرف من الظروف، وأن كوريا ستشارك بنشاط فى الجهود الدولية من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة".

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