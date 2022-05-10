الصحة: حريصون على تكثيف الحملات الرقابية للارتقاء بجودة خدمات المستفشيات

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس الإثنين، عقب ختام جولة الوزير بعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية.





وشملت الجولة تقفد عدد من المنشآت الصحية، فى إطار متابعة سير العمل بتلك المنشآت والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى.

واستعرض الوزير - فى كلمته - الجهود المبذولة للنهوض بمنظومتى التعليم العالى والصحة بمحافظة الدقهلية، لتكون وجهة هامة للتعليم والعلاج لأهالى الدقهلية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة تضم العديد من المستشفيات الجامعية، والتابعة لوزارة الصحة، والتى توفر خدماتها فى مختلف التخصصات.

وأكد الوزير حرصه على استمرار الجولات الميدانية للمنشآت الطبية لمتابعة سير العمل، والوقوف على الاحتياجات، وتقديم الدعم اللازم، وفقًا لخطط الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، فضلاً عن الوقوف على التحديات والعمل على حلها، فى ظل اهتمام الدولة بتقديم خدمات متميزة فى كل المحافظات.

ولفت القائم بأعمال وزير الصحة إلى أن تدشين 7 نقاط إسعافية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافطة الدقهلية، اليوم سيحدث نقلة فى الخدمات المقدمة لأهالى القرى المدرجة بالمبادرة.

وأشا ر إلى أن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية تسير بخطى ثابتة، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات الجمهورية، مشيدا بقدرة المنظومة الصحية على الاستمرار فى تقديم جميع الخدمات الطبية خلال التصدى لجائحة كورونا، بما فى ذلك استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، بما انعكس على تحسين صحة المواطنين.

ومن جانبه، وجه محافظ الدقهلية، الشكر للقائم بأعمال وزير الصحة؛ لموافقته ودعمه لمشروع تطوير مستشفى بلقاس المركزى بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، مشيدًا بالطفرة التى تشهدها محافظة الدقهلية فى القطاع الصحى، والدعم الكبير المتواصل من قبل الدولة لمنظومة الصحة بالمحافظة، على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة.