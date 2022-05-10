انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل النطق بالحكم على المتهمين.. «بسنت خالد» ضحية الابتزاز الإلكتروني.. أنهت حياتها خوفًا من «الوصم الاجتماعي» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696765/قبل-النطق-بالحكم-على-المتهمين-بسنت-خالد-ضحية-الابتزاز-الإلكتروني-أنهت-حياتها-خوفا-من-الوصم-الاجتماعي

في 23 ديسمبر 2021، ضجت مواقع التواصل الإلكتروني، بخبر انتحار فتاة تدعى «بسنت خالد» ابنة الـ17 عامًا من مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد تناولها «حبة غلة» سامة لم تتدع أي فرصة لإنقاذها، تاركة ورائها آخر رسالة وداع لأهلها.

دوت الخليج

بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني

أقدمت بسنت خالد، ابنة مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على الانتحار بتناولها حبوب الغلة السامة، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، من قبل شابين في قريتها، بعد تهديدها بنشر صور مفبركة لها قاما بتعديلها باستخدام أحد برامج تعديل الصور، وابتزازها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترضخ لمطالبهما.

لم تجد ابنة الـ17 عامًا، حلًا أمامها إلا إنهاء حياتها خوفًا من «الفضيحة» والتبعات الاجتماعية التي قد تلاحقها، خاصة في مكان صغير كقريتها، وخوفًا من ردود فعل أهلها، تاركة رسالة وداع لأهلها قالت فيها: «ماما ياريت تصدقيني، أنا مش البنت دي، دي صور متفبركة، أنا مستاهلش اللي بيحصلي ده».

النيابة تأمر بحبس الشابين المتهمين في قضية بسنت خالد

وفي يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، أمرت النيابة العامة، بحبس الشابين المتهمين بابتزاز بسنت خالد، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بـ«الابتزاز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ألحق الضرر بآخرين والتسبب في وفاة قاصر»، بعد انتشار موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبة الجميع بحق المجني عليها تحت وسم «#حق_ بسنت_خالد_لازم_يرجع».

كما ألقت الشرطة القبض على أحد مدرسي بسنت وأحالته للنيابة العامة؛ لاتهامه بالتنمر عليها بعدما قال لها أمام زميلاتها بالدرس: «لقد أصبحت التريند رقم واحد على الإنترنت».

إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات

أمر النائب العام حمادة الصاوي، في 19 يناير 2022، بإحالة 5 متهمين هم: «أ.م» 17 سنة محبوس، «م.ض» 21 سنة عامل محبوس، «أ.ي» 20 سنة، «ع.م» 19 سنة- عامل- محبوس، و«ع.م» 16 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي محبوس، في قضية انتحار بسنت خالد، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في البشر.

حيث وجهت النيابة لهم تهم: «الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أما تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة»، كما اتهمت بعض المتهمين بـ«هتك عرض بسنت خالد بدون قوة وتهديد».

حبس قاصر 5 سنوات لهتك عرض بسنت خالد

في 26 مارس 2022، قضت محكمة الطفل بطنطا، بحبس قاصر «محمود.ع.س» 5 سنوات، المتهم السادس في قضية بسنت خالد بعد إدانته بهتك عرضها، ونشر صور فوتوجرافية ومقاطع فيديو مخلة لها دون رضاء المجني عليها، وتعديه على القيم والمبادئ الأسرية.

النيابة تهيب بالأهالي الرفق بأبنائهم

أصدرت النيابة العامة، بيانًا لها يكشف تفاصيل التحقيقات، موضحة أنها لمست من خلال التحقيقات ما عانت منه المجني عليها من كرب أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.وناشد النائب العام، الأهالي، بالرفق بأبنائهم والإنصات إليهم، ومشاركتهم هموهم وما يخطئون في اقترافه بمغفرة واحتواء، دون أن يتركوهم نهبًا لعزلة ووحدة تفيضان بهم إلى عواقب وخيمة.

كما طالب المؤسسات العامة والخاصة بمواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه.

مؤسسات حقوق المرأة تدعو الفتيات للإبلاغ عن أي انتهاك

تحركت مؤسسات دعم حقوق المرأة، بعد واقعة بسنت خالد، داعيين الفتيات والأهالي لعد الرضوخ لمثل هذه التهديدات.

حيث ناشدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، بالوقوف جمعيًا يدا بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم، وأن ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون، داعية من يواجه مثل هذه الجرائم بألا يخفن وأن يسرعن بالإبلاغ عما يتعرضن له.

كما خصصت رقم شكاوى بالمجلس يتلقى جميع شكاوى الفتيات والسيدات وتقديم المساعدة اللازمة لهن، عن طريق المقابلة الشخصية أو الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 01007525600.

الحكم على المتهمين الـ5 في قضية بسنت خالد اليوم الثلاثاء

وتنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على المتهمين الـ5 في قضية بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، في اتهامهم بالاتجار بالبشر.