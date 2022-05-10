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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696764/أول-ظهور-لـ-ياسمين-صبري-بعد-الطلاق-والجمهور-الوحش-عاد-لينتقم-فيديو

ظهرت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة بعد الطلاق من أبو هشيمة أثناء تأدية التمارين في صالة الجيم، ونشرت ذلك الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وانهالت التعليقات المرحبة بها من قبل جمهورها.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد الطلاق من أبو هشيمة

ياسمين صبري في الجيم

ووضعت سارة ذلك الفيديو على مهرجان شعبي يسمى “مالك اصحبي احكيلي” وخاصةً مقطع: انتي العين والنني يا ام الشعر البني انا في القرب بحس بحب وموت لو تبعدي عني انتي أجمل بنوتة جسمك كالمقروطة شيلت أنا أي بنات من قلبي.

وتفاعل الجمهور مع ذلك الفيديو بشكل كبير، ورحبوا بعودتها مرة أخرى، حيث قال أحد التعليقات: منورة، وتعليق آخر قال: عسل ربنا يقويكي، وآخر: الوحش عاد لينتقم، وتعليق آخر غازلها قائلًا: ممكن اتجوزك؟.

ياسمين صبري في حالة ازدهار فني

ومن الجدير بالذكر، أن تعيش الفنانة ياسمين صبري حالة من الازدهار الفني خلال الفترة المقبلة، بعدما مرت بأزمة بسبب انفصالها عن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، اذ وقع ذلك النبأ كالصاعقة على كثير من نجوم الفنانة.

وتعود ياسمين صبري للدراما المصرية بعد طول غياب من خلال مسلسل جديد بعنوان “الشادر”، وهو ينتمى للاعمال الدرامية القصيرة والمكونة من 15 حلقة، ومن المقرر أن تظهر به بدور فتاة شعبية،

ويعد مسلسل “الشادر” من إخراج سامح عبد العزيز ويشارك البطولة بجانب ياسمين صبري، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة

وقد فاجأت ياسمين صبري متابعيها خلال الفترة الماضية بإلغاء متابعتها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كما حذفت كافة الصور والفيديوهات التي كانت تجمعها بزوجها سواء في الرحلات الصيفية أو المناسبات الفنية بجانب صور عقد قرانهما وغيرها، الأمر الذي جعل الجمهور يتأكد من انفصالها كما أكد مصدر مقرب من أبو هشيمة أن الطلاق تم بهدوء وبقرار من الثنائي دون حدوث جدل أو خروج أحدهم لتبرير الموقف.