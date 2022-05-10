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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696762/النائب-أشرف-حاتم-يواجه-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-بفوضى-صرف-الأدوية-والترويج-لها-عبر-وسائل-الإعلامفيديو

واجه النائب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، القائم بأعمال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، بفوضى صرف الأدوية دون وصفة طبية وخاصة المضادات الحيوية والأدوية البيلوجية وتداعياتها السلبية على صحة وسلامة المواطن وتحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأنها نظرا لهذه التداعيات الخطيرة.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تشهد الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة للقائم بأعمال وزير الصحة، حيث واجه حاتم الوزير أيضا بدور هيئة الدواء بعد أن حلت محل وزارة الصحة وصدور القانون الخاص بها فى 2019 وخاصة على مستوى ضبط منظومة الأدوية كما يتم بمختلف دول العالم المتقدم وخاصة فى مواجهة صرف الأدوية دون الوصفات الطبيبة بجانب فوضى الترويج بشأن عبر مواقع التواصل الإجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة.

النائب أشرف حاتم يواجه القائم بأعمال وزير الصحة بفوضى صرف الأدوية والترويج لها عبر وسائل الإعلام «فيديو»

كما تسأل أيضا رئيس لجنة الصحة فى مواجهته للوزير بشأن التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء الموحد، وضرورة أن يكون هناك تكامل وتنسيق وأدوار محددة حرصا على صحة وسلامة المواطن المصرى.