انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. طارق لطفي يكشف عن صعوبات تصوير مسلسل جزيرة غمام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696759/الليلة-طارق-لطفي-يكشف-عن-صعوبات-تصوير-مسلسل-جزيرة-غمام

يحل اليوم الثلاثاء، كل من الفنان طارق لطفي، والمؤلف عبد الرحيم كمال ضيفا على برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي في تمام الساعة التاسعة والنصف.

دوت الخليج يرصد حلول طارق لطفي ضيفًا على برنامج كلمة أخيرة.

ويتحدث الفنان طارق لطفي خلال لقائه التلفزيوني عن كواليس تحضيراته لشخصية خلدون التي قدمها خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عبد الرحيم كمال برنامج كلمة أخيرة

ومن جانبه يتحدث المؤلف عبد الرحيم كمال عن الصعوبات التي واجهته في كتابة مسلسل جزيرة غمام، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي يتناولها هذا اللقاء

مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022

ويعد مسلسل جزيرة غمام بطولة نخبة من نجوم الفن منهم طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

ويشار أن الفنان طارق لطفي كان قد جسد خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام الذي نافس به ضمن موسم دراما رمضان 2022 عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، شخصية خلدون الرجل الشرير الذي يسعى جاهدًا أن يُحدث فتنة بين أهالي الجزيرة.

وبذلك يُصبح حاكم الجزيرة الأول، ويخطط كثيرًا لإيقاع فتنة بين كبار الرجال بالقرية في إطار من الإثارة والغموض والخيال أيضًا وحقق العمل نجاحا كبيرًا وخاصةً شخصيته

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام الذي جمع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي للعام الثاني على التوالي، في حقبة الستينيات من القرن الماضي، ويجسد الفنان أحمد أمين خلال الأحداث شخصية عرفات.