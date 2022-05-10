النائبة أمل سلامة لـ دوت الخليج عودة العفو الرئاسي خطة هامة.. والسيسى أب لكل المصريين«فيديو»

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696757/النايبة-امل-سلامة-لـ-تحيا-مصر-عودة-العفو-الرياسي-خطة-هامة-والسيسى-اب-لكل-المصريينفيديو

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، بشأن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتشمل العفو عن الغارمين والغارمات، مؤكدة أن القرار خطوة هامة ويعكس مكانة الرئيس السيسي كأب لكل المصريين فى الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائبة أمل سلامة لـ دوت الخليج عودة العفو الرئاسي خطة هامة.. والسيسى أب لكل المصريين

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بمثابة تأكيد على حرص الرئيس على عودة الحوار الوطني بين كل القوى السياسية والأحزاب وفتح المناخ العام لكل اطياف الشعب،مشيرة إلى أن إعادة تفعيل اللجنة يعد ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان وانعكاسا لحالتها فى مصر، والتي تأتي ردا على المحاولات الفاشلة للحديث عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، واستغلالها للتدخل فى الشأن الداخلي المصري، مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست حقوقا سياسية فقط وأنما حقوقا مدنية واجتماعية كالحق فى الصحة والتعليم والمسكن.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس السيسي منذ عام 2016، لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن فى قرى الريف المصري، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف عمل مشروعات قومية وخدمية فى البنية التحتية والاساسية، منها مشروعات تعليمية وصرف صحي وبناء مستشفيات .

وثمنت النائبة أمل سلامة، نجاح الإجراءات التي ااتخذتها القيادة السياسية، للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي اللذي اتخذته الحكومة جني ثماره فى تحمل الاقتصاد المصري للتبعات السلبيةى اللتي خلفها انتشار جائحة فيروس كورونا.