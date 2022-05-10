انت الان تتابع تفاصيل خبر محاكمة برلمانية للقائم بأعمال وزير الصحة تنطلق بالنواب ..وسوء الخدمة فى الأولويات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696756/محاكمة-برلمانية-للقائم-بأعمال-وزير-الصحة-تنطلق-بالنواب-وسوء-الخدمة-فى-الأولويات

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دوت الخليج

ومن المقرر أن تناقش الجلسة اليوم عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وجاءت تفاصيل تلك الطلبات والأسئلة على النحو التالي:

1- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أشرف حاتم

2- العضو سهير عبد الحميد

3- العضو محمد يسري عبادة

4- العضو أيمن محسب

5- العضو أبانوب عزيز

6- العضو عبد الله علي مبروك

7- العضو أحمد خليل خير الله

8- العضو إيلاريا سمير حارص

9- العضو محمد الحسيني

10- العضو أحمد العرجاوي

11- العضو أحمد فرغلي

12- العضو شريف الورداني

13- العضو فؤاد أباظة

14- العضو مجدي الأمير

15- العضو زكريا حسان

16- العضو عيد حماد

17- العضو لطفي شحاتة

18- العضو حسن عبد الوهاب عيسى

19- العضو محمود البرعي

20- العضو عبد النعيم حامد

21- العضو السيد رحمو

22- العضو بهاء الدين أبو الحمد

23- العضو مجدي سيف

24- العضو سامح حبيب

25- العضو ياسيمن أبو طالب

26- العضو إبراهيم أبو دوح

27- العضو طارق رضوان

28- العضو أبو العباس التركي

29- العضو أحمد الشناوي

30- العضو حسام المندوه الحسيني

31- العضو نشأت فؤاد عباس

32- العضو محمد خالد نور الدين

33- العضو محمد الصمودي

34- العضو عصام العمدة

35- العضو إيهاب عبد العظيم

36- العضو طلعت عبد القوي

37- العضو علي بدر

38- العضو أحمد علي إبراهيم

39- العضو طلبة النحال

40- العضو علي أحمد علي

41- العضو أحمد الشريف

42- العضو محمد عزت عرفات

43- العضو طارق الطويل

44- العضو صفاء جابر عيادة

45- العضو هناء فاروق

46- العضو العربي فؤاد

47- العضو أحمد حمدي خطاب

48- العضو نبيل عسكر

49- العضو سهير القاضي

50- العضو يونس عبد الرازق

51- العضو محمود نجيب مشعل

52- العضو جمال الشورى

53- العضو عادل النجار

54- العضو خالد أبو خطيب

55- العضو محمد فوزي الرفاعي

56- العضو أشرف المقرحي

57- العضو سناء السعيد

58- العضو باسم حجازي

59- العضو سامي كامل

60- العضو رياض عبد الستار

61- العضو أشرف أمين

62- العضو رزق راغب

63- العضو ولاء التمامي

64- العضو عمر وطني

65- العضو بلال النحال

66- العضو محمد بدراوي

67- العضو كريم السادات

68- العضو علاء جعفر

69- العضو أحمد حته

70- العضو عبد الله أحمد عبد الله

71- العضو محمد محمود عبد القوي

72- العضو نرمين بدراوي

73- العضو ميرفت عازر

74- العضو حموده محمد حموده

75- العضو أحمد أبو زيد

76- العضو طه الناظر

77- العضو سمر سالم

78- العضو سامي سليم

79- العضو طارق السيد

محاكمة برلمانية للقائم بأعمال وزير الصحة تنطلق بالنواب ..وسوء الخدمة فى الأولويات

ب - سؤال مقدم من: العضو احمد الشيشيني

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

2. العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

3. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

2- طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد طلبة

2- العضو رضا غازي

3- العضو نجلاء العسيلي

4- العضو جابر أبو خليل

ب - طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

3- طلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو مرثا محروس

2- العضو هند حازم

3- العضو وحيد فودة

4- العضو مي رشدي غيث

5- العضو ندى بسالي

ب - سؤال مقدم من: العضو نبيل عسكر

4- طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد الجبلاوي

2- العضو بهجت الصن

3- العضو مكرم رضوان

4- العضو أماني الشعولي

ب - سؤال مقدم من: السيدة العضو إيناس عبد الحليم

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

5- طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تكليف الأطباء والصيادلة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد عبد العليم داود

2- العضو أحمد عثمان

3- العضو علاء خير الله

مناقشة عامة بالبرلمان

ب - طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

6- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أمل زكريا قطب

2- العضو زينب السلايمي

3- العضو سامح السايح

ب - سؤال مقدم من: السيد العضو زكي عباس

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

2. العضو عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

3. العضو هند رشاد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

4. العضو مرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

7- طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو نافع عبد الهادي

2- العضو فتحي قنديل

3- العضو علي العساس

ب - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

2. العضو طلعت عبد القوي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد.

3. العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

8- طلبا إحاطة عن زيادة فصول مدارس التمريض لسد العجز في أطقم التمريض، مقدمان من:

1- العضو شيماء نبيه

2- العضو إيرين سعيد

9- طلبات إحاطة مقدمة من:

1. العضو عمرو رشدي، عن المشاكل الموجودة بمديرية الصحة بالزيتون- محافظة القاهرة.

2. العضو سكينة سلامة، عن القرار الوزاري بمنع سفر بعض التخصصات الطبية للخارج رغم عدم وجود عجز بهذه التخصصات.

3. العضو عفاف زهران، عن نقص الخلايا الجذعية التي تعد السبيل لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

4. العضو أمل سلامة، عن الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة.

5. العضو مجدي ملك، عن عدم تشغيل المعهد الفني الصحي بسمالوط – محافظة المنيا.

6. العضو محمد عبد الله زين الدين، عن دور الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء.

7. العضو سلمى مراد، عن معاناة مرضى ضمور العضلات.

8. العضو أيمن أبو العلا، عن معاناة الوسط الطبي من صعوبة اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية.

9. العضو شيرين القشاش، عن عدم إقامة نقطة إسعاف بإحدى القرى بمركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

10. العضو منى عمر، عن عدم القيام بحملات توعية وتطعيم لتجنب سرطان عنق الرحم.

11. العضو عبلة الألفي، عن ضرورة إجراء التدريب المهاري المعتمد لجميع العاملين بالحضانات بالمستشفيات.

10- أسئلة مقدمة من:

1. العضو بهجت الصن، عن تضرر موظفي التأمين الصحي بالأقصر من نقلهم.

2. العضو درويش مرعي، عن خطة الاستفادة من المباني الكائنة بجوار معهد ناصر.

3. العضو محمد مصطفى السلاب، عن برامج التوعية والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

4. العضو سكينة سلامة، عن عدم وجود المسحة الخاصة بالكشف عن الكورونا بمستشفيات وزارة الصحة.

11- طلب مناقشة عامة مقدم من العضو آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.