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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696754/ترجمة-معاني-القرآن-اليوم-انطلاق-المؤتمر-الدولي-الرابع-لكلية-الآداب-جامعة-دمنهور

تتطلق اليوم، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآداب جامعة دمنهور، بعنوان: "ترجمة معاني القرآن العظيم دراسات منهجية" والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة واسعة من السياسيين والمفكرين واساتذة الجامعات.

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و يقام المؤتمر تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد رفعت الامام عميد كلية الآداب جامعة دمنهور ومقرر المؤتمر، والدكتورة إيمان بركات رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة دمنهور والأمين العام للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى نبذ التطرف والعنف والتأسيس لخطاب وسطية الإسلام، والتأسيس للوعي الرشيد الذي تنادي به القيادة الرشيدة للدولة المصرية، و تعضيد الاقتصاد المصري من خلال القضاء على الإرهاب، وتعضيد السلم المجتمعي العالمي من خلال تصحيح بعض المفاهيم التي قد تكون خاطئة في بعض الترجمات.

كما يهدف المؤتمر إلى اقتراح مشاريع جديدة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات العالم، واقتراح مشاريع جديدة للتجويد، واقتراح مشاريع جديدة للقراءات، وترسيخ السلم المجتمعي العالمي من خلال الخطاب الديني، وطرح مجموعة جديدة من المعايير اللغوية والبالغية والثقافية المتعمقة بالترجمة، و إبراز التواصل المتجدد بين اللغات العالمية في ترجمة معاني القرآن الكريم.

ترجمة معاني القرآن.. اليوم انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآداب جامعة دمنهور

وعلى الصعيد المجتمعي يهدف المؤتمر إلى دعم القيادة الرشيدة للدولة المصرية في كل المبادرات التي تصدر منها للحفاظ على الهوية المصرية، وتقديم مشاريع جديدة للسلم المجتمعي العالمي للتنمية الاقتصادية في مصر والتأكيد على المبادرات الرئاسية الهادفة (حياة كريمة – اتكلم عربي) والتي تحافظ على الهوية العربية.