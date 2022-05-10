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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696753/وفاة-طالب-غرقا-في-النيل-بمدينة-الفشن-ببنى-سويف

لقي طالب في المرحلة الاعدادية مصرعه غرقًا، اثناء استحمامه في مياه نهر النيل، أمام محطة رفع مياه الري، بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجار البحث عن الجثمان وانتشاله.

دوت الخليج

بلاغ بغرق طالب في نهر النيل

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بإبلاغ الأهالي بغرق طالب أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أمام قرية الفنت الشرقية، ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق والبحث عن جثمان الطالب وأنتشاله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقوف علي أسباب الواقعة.

جهود مكثفه لإنتشال جثمان الطالب الغريق

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف والأهالي من جهودهم في عملية البحث عن جثمان الطالب، محمد رجب شعبان 14 عامً، من قرية الفنت الشرقية، والذي غرق اثناء استحمامه في مياه نهر النيل مساء أمس الإثنين. ولم يعُثر عليه حتي الآن.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالب يدُعى، محمد.رجب شعبان ، يبلغ من العمر 14 عامًا، أقدم علي خلع ملابسة والاستحمام في مياه نهر النيل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولعدم قدرته على السباحة جرفه التيار، وابتلعته المياه واختفي عن انظار المحيطين به فلقي مصرعه، وفشلت محاولات إنقاذه.

يذكر إن محافظة بني سويف شهدت منذ 16 يومًا غرق طالب في الصف الثالث الإعدادي، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ولم يعثر علي جثمانه حتي الآن.