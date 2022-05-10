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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696751/خالد-الصاوي-يكشف-عن-تفاصيل-شخصيته-في-مسلسل-الثمانية

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية خالد الصاوي بمسلسل الثمانية.

شخصية خالد الصاوي بالثمانية

كتب خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: " ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد أغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ أنه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة".

وتابع: "أسرع من أي خصم وأشد تنکیلًا، اجتماعي جدًا ظاهريًا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته، التي صنعها للدفاع، ثم صارت سجنًا معقولا له ولذكرياته المرة، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الآدمية".

واختتم خالد الصاوي حديثه قائلًا: "ناصر المنشاوي فيه غدر البشر والقدر، وقد وصل لآخر الخط، الآن سيقتل خصومه جميعًا، أو سينتحر بعنجهية قبل قتله".

أبطال مسلسل الثمانية

ويعد مسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

هذا وقد طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل الثمانية الأفيش والبرومو الدعائي للعمل، ترقبا لطرحه على منصة شاهد الالكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة اذ انه يعد أول عمل فني من تأليف تركي أل الشيخ.

ونشر تركي ال الشيخ البرومو الدعائي لمسلسله الجديد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه: “ أول إنتاجات رزام .. التي أهتم فيها بجودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة .. رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها.. ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم".

جدير بالذكر أنه شارك خالد الصاوي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.