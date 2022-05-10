انت الان تتابع تفاصيل خبر «بعد وفاة مارينا صلاح».. نائب مستقبل وطن يتقدم بطلب إحاطة حول دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696750/بعد-وفاة-مارينا-صلاح-نائب-مستقبل-وطن-يتقدم-بطلب-إحاطة-حول-دور-قطاع-العلاج-الحر-في-متابعة-ورقابة-المستشفيات-الخاصة

تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتتشريعية بمجلس النواب و أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي القائم بأعمال الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، حول دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة.

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طلب إحاطة حول دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة

وأضاف الطماوي، في طلبه: بخاصة مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وأخرها حالة مارينا صلاح، والتي توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم من المستشفي الوطني للعيون.

إهمال طبي بمستشفى الوطني للعيون يتسبب في وفاة مارينا صلاح وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة لسيدة تدعى مارينا صلاح، توفيت نتيجة إهمال طبي، بحسب ما تم تداوله. ووفقًا لما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، فإن مارينا ذهبت لإجراء آشعة صبغة على عينها في مستشفى الوطني للعيون، ثم خرجت بعد إجراء الأشعة واحتضنت زوجها وقالت له: "الحقني أنا بموت"، وحاول وزجها إدخالها إلى أحد الأسرة بالمستشفى، لكن لم يكن بها عناية مركزة.

و ظلت مارينا، على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب المخ وتوقف القلب، نتيجة المضاعفات التي تعرضت لها بعد آشعة الصبغة التي قامت بها، إلا أنها ذهبت إلى مستشفى آخر، وذلك لأن المستشفى الأول الذي تسبب في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، لم يكن بها عناية مركزة، لكن في النهاية فارقت مارينا الحياة تراكةً طفلها الوحيد “آدم”، الذي يبلغ من العمر عامين فقط.

وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتم الإثبات فيه أن مارينا لم يتم عمل اختبار حساسية لها، وهو الإجراء الطبي الذي كان يجب أن يتخذ من قبل أخصائي الآشعة، وقد تسبب هذا الأمر في توقف قلبها ومخها.