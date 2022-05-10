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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696749/رفضت-اشتغل-مع-أكرم-حسني-وزعلان-من-هنيدي--تصريحات-قوية-لـ-حسين-أبو-حجاج

حل الفنان حسين أبو حجاج ضيف في إحدى القنوات القنوات الفضائية، وتحدث عن تفاصيل مشاركته في مسلسل الكبير أوي منذ الجزء الأول منه وحتى الجزء السادس الذي حقق نجاح كبير في الموسم الرمضاني.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات حسين أبو حجاج بطل مسلسل الكبير أوي

حسين أبو حجاج عن مسلسل الكبير أوي

وصرح الفنان حسين أبو حجاج وكشف عن بعض الأسرار التي يحكيها لأول مرة عن تفاصيل مشاركتة في المسلسل منذ الجزء الأول منه، ونرصدها لكم فيما يأتي

- ليه أقفل الورشة هي بالنسبالي مكان الناس فيه بتاكل عيش.. أقفلها ليه؟

- رفضت أشتغل مع أكرم حسني وقولتلهم أنا اعتزلت التمثيل ولكن الكبير أوي استثناء

- زعلت من محمد هنيدي بعد ما قابلته وقولتله ممكن نشتغل تاني.. قالي ممكن لو الناس نسيت دور لؤي في صعيدي في الجامعة الأمريكية

- أعرف فنانين مش لاقية تاكل

- محضرتش تصوير مهرجان المزاريطة لأني كنت تعبان

- بطلت تمثيل من السنة اللي فاتت لأن عندي مشكلة في الركبتين ورافض أغير مفاصل

الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 مفاجأة جديدة ستلقى استحسان عدد كبير من الجمهور، وهي استعداد فريق العمل لانتاج جزء جديد من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023.

أتى ذلك بعدما حقق الجز السادس نجاح لم يكن يتوقع الجمهور وفريق عمل المسلسل، خاصة بعد غياب دنيا سمير غانم وعدم نجاح الجزء الخامس، ولكن مع ظهور مربوجة بدأ مسلسل الكبير أوي 6 يستحوذ على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 حول الفنان استكمال مهرجان المزاريطة الذي يرأسه الكبير “أحمد مكي”