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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696746/تعرف-على-غيابات-الزمالك-عن-مواجهة-إنبي-اليوم

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيره إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الزمالك عن مواجهة إنبي

ومن المقرر أن يغيب محمود شيكابالا عن لقاء الزمالك مع إبني، بعدما صدرت نتائج الفحوصات الطبية والتي أكدت عدم قدرت نجم الفارس الأبيض على اللحاق بمواجهة النادي البترولي.

قائمة الزمالك

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل ومحمد عواد

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

في الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

في الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.