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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696740/إنقاذ-ذراع-عامل-من-البتر-بمستشفي-بني-سويف-التخصصي

نجح فريق طبي بمستشفي بني سويف التخصصي بإشراف الدكتور تامر حامد عبدالجيد، مدير عام المستشفي في إنقاذ زراع عامل 35 سنة مقيم محافظة قنا من البتر، وذلك نتيجة لتعرضه لحادث أدي إلي تهتك بالزراع الأيسر مع انقطاع حاد للدورة الدموية للزراع .

دوت الخليج

كان المصاب حضر للمستشفي يعاني من نزيف شديد مع إعياء وهبوط فى كل العلامات الحيوية، وتم التعامل معه سريعا وتنفيذ الأسعافات الأولية من إعطائه محاليل والدم اللازم، وكذلك تم تحضيره سريعا للدخول للعمليات لعدم وجود نبض باليد ووجود كل العلامات الدالة على انقطاع الدورة الدموية بالذراع .

قطع وفقد أكثر من 10 سم من الشريان العضدي الأيسر

وعلي الفور أمر الدكتور تامر حامد علي الفور بدخول المريض للعمليات، وتشكيل فريق طبي للتعامل مع الجرح حيث تبين وجود قطع وفقد أكثر من 10 سم من الشريان العضدي الأيسر، وتم توصيل الشريان بواسطة الوريد السفينى وتم التأكد من وجود نبض بشرايين اليد اليسرى .

الفريق الطبي

كان الفريق الطبي الذي أجري التدخل الجراحي برئاسة أ. د. محمود معوض استشارى ورئيس قسم جراحة الأوعية بالمستشفى، وفريق مساعد ضم الأطباء دعاء حامد طبيب مقيم بقسم جراحة الأوعية ونسرين يحيى وشيماء حمدي أخصائى تخدير، وتمريض عمليات سحر حمدى .

ووجهت أسرة المصاب رسالة شكر وتقدير للدكتور تامر حامد والدكتورة إيمان البنا مدير الخدمات الطبية وإدارة المستشفي والفريق الطبي لما بذلوه من جهد في سرعة التعامل وتوفير كافة الإمكانات الطبية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة في تقديم خدمة طبية متميزة للمتردين علي مستشفيات الأمانة وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة .