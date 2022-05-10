سعفان : اليوم وغدا.. إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية بمواقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:22 صباحاً - قال محمد سعفان وزير القوي العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، أنه تقرر إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، وذلك علي لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة ، فضلا إلزام الممثلين القانونيين للجان النقابية بالإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم، ومقرات اللجان النقابية .

وفي نفس السياق شدد وزير القوي العاملة علي أنه علي رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها ، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن .

وتابع الوزير قائلا : أنه من المقرر أن يتم إجراء الطعون بعد غد الخميس ، علي أن يتم البت في الطعون يوم الجمعة 13 مايو الجاري، ليتم إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، عملية إخطار المديريات للممثلين القانونيين بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار والإعلامي للوزارة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تابع بنفسه بالقاهرة ومن خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، تلقى أوراق الترشيح التي استمرت لمدة يومين الأحد والأثنين الماضيين، وذلك لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الوزير تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة .

كما اطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات ، وتواجد علي مدار اليومين بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح لـ 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولى.