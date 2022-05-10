محافظ بورسعيد: الشباب عنصر رئيسى فى نجاح المشرعات القومية العملاقة (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر المؤتمر المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من شباب الأحزاب والقيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد فى عدد التخصصات، وشباب هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وخلال كلمته أوضح محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا فى تنمية كل المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات فى حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى فى أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التى تشهدتها المحافظة على جميع الأصعدة.

وتناول المحافظ الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التى جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالى، بدءا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضارى للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط التى سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة فى كل القطاعات.

وأكد المحافظ أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة، فضلا عن الطفرة الاستثمارية وقيام مشروعات صناعية تدخل لأول مرة أرض المحافظة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد، مستعرضا مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، وٱثارها على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، وما تم التوصل إليه حتى الٱن فى مجال الرقمنة، ودورها فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وجودتها وحوكمتها، وٱثار تطبيق هذه المشروعات على تحسين جودة الحياة بمحافظة بورسعيد.

وتطرق عادل الغضبان لأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب وشباب الجامعات، والإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم فى العديد من القضايا، كما استمع محافظ بورسعيد لتجربة عدد من القيادات الشابة بمحافظة بورسعيد والذين تولو مسؤولية مواقع ومشروعات هامة وساهموا فى نجاحها وقوة الاعتماد على العناصر الشبابية.



وأكد محافظ بورسعيد أن الاعتماد على الكوادر الشبابية كان عنصر رئيسى فى تحقيق النجاح بالمشروعات القومية العملاقة التى شهدتها بورسعيد، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة فى خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كاقة الاتجاهات، وأشار محافظ بورسعيد أن جميع المواقع الهامة والمشروعات القومية الجديدة يديرها قيادات شبابية لم تتخط الأربعين من عمرها وحققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع.



وخلال اللقاء، قدم دكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، عرضا حول مفهوم التأمين الصحى الشامل الجديد، وجهود هيئة الرعاية الصحية المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا لٱثار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على المواطنين ببورسعيد وكيفية التطور الذى جرى بالقطاع الطبى والذى لمسه جميع مواطنى بورسعيد، كما قدم المهندس عماد البرشا مدير مديرية الاسكان شرحا حول ما شهدته المحافظة خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية فى مجال الإسكان فضلا عن المشروعات الخدمية التى ساهمت فى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين ببورسعيد.