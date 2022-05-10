جدة - نرمين السيد - وأضاف الرفاعى خلال لقائه بالإعلامى محمود السعيد، ضمن فقرات برنامج "هذا الصباح" على فضائية (إكسترا نيوز)، نهر النيل كان يعانى من كثير من الإشغالات غير القانونية من الباعة الجائللين وغيرها من الإشغالات المتنوعة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطوير كورنيش النيل من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا فى الإتجاهين الموازيين للقاهرة والجيزة بطول 53 كيلو متر، ونظرا لكبر المشروع تم تقسيمه لعدة مراحل حتى يكتمل تماما لشمل جميع المحافظات المطلة على نهر النيل.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر" تبدأ من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة بطول 1.8 كيلو متر بتكلفة 585 مليون جنيه.
ونوه بأن هناك 3 جراجات لخدمة رواد الممشى لتسهيل تواجدهم بدون أى قلق بشأن ركن سياراتهم، وسعتهم 150 سيارة، مشيرا إلى تم تخصيص أماكن للصعود والنزول خاصة بذوى الهمم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالممشى كاملا دون وجود أى معوقات لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من 15 مايو إلى كوبرى إمبابة.. جولة فى ممشى أهل مصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.