من 15 مايو إلى كوبرى إمبابة.. جولة فى ممشى أهل مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرفاعى خلال لقائه بالإعلامى محمود السعيد، ضمن فقرات برنامج "هذا الصباح" على فضائية (إكسترا نيوز)، نهر النيل كان يعانى من كثير من الإشغالات غير القانونية من الباعة الجائللين وغيرها من الإشغالات المتنوعة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطوير كورنيش النيل من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا فى الإتجاهين الموازيين للقاهرة والجيزة بطول 53 كيلو متر، ونظرا لكبر المشروع تم تقسيمه لعدة مراحل حتى يكتمل تماما لشمل جميع المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر" تبدأ من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة بطول 1.8 كيلو متر بتكلفة 585 مليون جنيه.

ونوه بأن هناك 3 جراجات لخدمة رواد الممشى لتسهيل تواجدهم بدون أى قلق بشأن ركن سياراتهم، وسعتهم 150 سيارة، مشيرا إلى تم تخصيص أماكن للصعود والنزول خاصة بذوى الهمم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالممشى كاملا دون وجود أى معوقات لهم.