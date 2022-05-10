وزير التنمية: 3753 مشروعا صغيرا نفذها مشروعك خلال شهر

وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية؛ لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمختلف أنواعها وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
وأشار محمود شعراوى، إلى أن "مشروعك" نفذ خلال شهر أبريل 2022 عدد 3753 مشروعاً بقروض بلغت 700 مليون جنيه، ووفرت هذه المشروعات 15 ألف فرصة عمل للشباب، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتكثيف جهود المحافظات لتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المميزات التى يقدمها البرنامج، والذى يدخل فى مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد 5%.
وأوضح محمود شعراوى، أن (مشروعك) نجح فى توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على القروض المطلوبة فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) منذ انطلاقه وحتى الآن بلغت 23,4 مليار لتمويل 193,8 ألف مشروع استثمارى متنوع، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1,5 مليون فرصة عمل .
ولفت شعراوى، إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك"، ونفذت أكثر من 23 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 22 ألف مشروع، والبحيرة 19.5 ألف مشروع، والدقهلية 17,5 ألف مشروع، والشرقية 16,5 ألف مشروع، وبنى سويف 16,5 ألف مشروع، مؤكدا أن "مشروعك" يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأكد محمود شعراوى، اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة فى محافظات صعيد مصر من خلال مشروعك، حيث تم حتى الآن تنفيذ بها 160 ألف مشروع بتكلفة 12 مليار جنيه، وفر خلالها 621 الف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت توظيف (مشروعك) للعمل أيضاً على توفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" والمنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج، حيث بلغ نصيبهما من إجمالي عدد المشروعات التى نفذها مشروعك 28,5 ألف مشروع بتكلفة حوالى 3,7 مليار جنيه وفرت 175 ألف فرصة عمل.
وأضاف محمود شعراوى، أن مشروعك ساهم فى تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا فى المحافظات المصرية.
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