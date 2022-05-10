انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد تحسنا فى الأحوال الجوية وانخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة مقارنة بالأمس، بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ معظم الكتل الهوائية التى نتأثر بها هى كتل شمالية قادمة من البحر المتوسط وتساعد على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرةً إلى أن الطقس سيكون من ربيعى إلى مائل للحرارة وحارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. وتابعت، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب محافظات البحر المتوسط وسيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن فى فترة الليل، الطقس سيكون لطيفا على أغلب المناطق عدا السواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة.

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