التعليم العالى: إغلاق كيانين وهميين بمحافظة قنا

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة





وأفاد التقرير بمداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة"، والمنشأة المسماة "مركز اللغات والإدارة وعلوم الحاسب"، وذلك بذات المقر الكائن فى (أول شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا)، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وما يعادلها من الدبلومات الفنية، دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، لدراسة علوم البترول والمساحة لمدة عامين، ويتم الالتحاق بأحد أقسام الدراسة "تكنولوجيا البترول والتعدين - المساحة والخرائط - الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات - إدارة الأعمال والسكرتارية "، كما تدعى المنشأة منح شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالى ومصدقة من الخارجية المصرية، كما تزعم تأجيل التجنيد، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارا بغلق المنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكل محافظات الجمهورية والتى تدعى كذبا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد المتحدث الرسمى أنه بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.