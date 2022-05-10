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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696745/فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-يحتفظ-بصدارة-إيرادات-شباك-التذاكر-أمس

واصل فيلم «واحد تاني» لـ أحمد حلمي تحطيم الأرقام القياسية واحتلال الصدارة من خلال تحقيقه أمس الإثنين إيرادات وصلت إلى 1.118.608 جنيه.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي.

أبطال وقصة فيلم واحد تاني

فيلم واحد تانى بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكشف الفيلم عن بعض المواقف الكوميدية التي ستعيشها الشخصيات في الفيلم، حيث ظهر ارتباك حلمي بعد تجربة اللبوسة المضيئة وحاول أن يخرجها بعد استخدامها، ولكن الطبيب- سيد رجب- يرفض الأمر ويخبره أنه مستحيل تماما.

وانطلق فيلم واحد تاني فى عدد من السينمات بالقاهرة بحفل التاسعة والنصف مساءًا، ومنها سينما جلاكسي المعادي، سينما جراند نايل تاور، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولدن ستارز، سينما فوكس مول مصر، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

تحدث الفنان أحمد حلمي خلال مداخلة هاتفية مع راديو إنرجي 92.1 مع وائل منصور ومنة عامر عن تفاصيل فيلمه واحد تاني، والذي كان أحد أفلام عيد الفطر المبارك وحقق نجاح كبير وتصدر شباك التذاكر.

تصريحات أحمد حلمي عن فيلم واحد تاني

- متوقعتش نجاح الفيلم على الإطلاق

- اتفاجأت بالإيرادات ومكنتش متوقع أسمع نص الرقم ده

- أتمنى تقديم فيلمين أو أكتر في العام الواحد ولكن العمل الكويس بياخد وقت

- اعرف مؤلف الفيلم هيثم دبور من فترة كبيرة

- هو موهوب وبيكتب روايات لها طعم مختلف

- كنا بنتبادل الآراء باستمرار بخصوص فيلم واحد تاني

- الأفلام شبه أبطالها وقصة واحد تاني تتشابه مع شخصيتي الحقيقية

- عشان مريت بمرحلة فقدان الشغف وبدأت من جديد

- لما بصيت حواليا شوفت حالة فقدان الشغف حالة عامة وقررت تقديمها في فيلم

- أحمد سعد موهوب وحاولت أقلد حركاته على أغنية الفيلم لكنه معرفتش