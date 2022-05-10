احتفالًا بالذكرى الـ 52.. أبطال إيلات وصناع الفيلم في ندوة بمكتبة الإسكندرية

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696743/احتفالا-بالذكرى-الـ-52-أبطال-إيلات-وصناع-الفيلم-في-ندوة-بمكتبة-الإسكندرية

تحتفل مكتبة الاسكندرية بمرور 52 عامًا على ذكرى العملية الثالثة لهجوم الضفادع البشرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك تستضيف مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء أبطال عملية إيلات.

دوت الخليج يرصد لكم استضافة أبطال إيلات في مكتبة الإسكندرية اليوم للاحتفال بالذكرى الـ 52 لهذا الحدث

أبطال عملية إيلات بمكتبة الإسكندرية

وتُقام الندوة بمكتبة الإسكندرية احتفالًا بهم، والتي تكون برئاسة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وتشهد حضور السيد مندوب قائد القوات البحرية، والربان عمر عز الدين، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والقبطان نبيل عبد الوهاب والعديد من الشخصيات العسكرية والمدنية في المجتمع السكندري، وذلك بمشاركة أبطال العملية الحقيقيين.

فيلم الطريق إلى إيلات

وهو فيلم مصري روائي من النوع الحربي إنتاج عام 1993، أخرجته المخرجة المصرية إنعام محمد علي، قام بكتابة السيناريو والحوار فايز غالي، والذي تدور أحداثه حول حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، يتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفنتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي “السفينتان كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء”، ثم عودة هؤلاء الضفادع سالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد، والفيلم هو الأخير للممثل الكبير الراحل صلاح ذو الفقار.

أبطال فيلم الطريق إلى إيلات

وشارك في الفيلم مجموعة من النخبة، منهم: عزت العلايلي بدور العقيد راضي قائد العملية، صلاح ذو الفقار بدور قائد القوات البحرية، نبيل الحلفاوي بدور العقيد محمود قائد التدريب، محمد الدفراوي بدور رئيس أركان القوات البحرية، محمد عبد الجواد بدور نقيب بحري حاتم، هشام عبد الله بدور رقيب أول بحري عليش، ناصر سيف بدور ملازم أول بحري نادر، عبد الله محمود بدور الشهيد رقيب بحري مرسي الزناتي، هاني كمال بدور ملازم أول بحري حسين، محمد سعد بدور رقيب بحري قناوي، علاء مرسي بدور سمير مهندس صيانة المركب.