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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696734/تعرف-على-موعد-عرض-فيلم-البحر-أمامكم-في-مهرجان-قابس-بتونس

يعرض فيلم البحر أمامكم يوم الأربعاء 11 مايو الساعة 2 مساءً بتوقيت تونس، وذلك في الدورة الرابعة من مهرجان قابس فن في تونس، وذلك في قاعة L'agora Salle de Cinema كما ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل عرض فيلم البحر أمامكم في مهرجان قابس بتونس

فيلم البحر أمامكم

ويعرض الفيلم في مهرجان قابس بتونس، ومهرجان قابس سينما فن هو مهرجان سينمائي ناشئ ومستقل لسينما المؤلف، يسعى لإعادة التواصل مع العالم وإنهاء حالة الانعزال الثقافي، وشعاره الاحتفال بالفن بعيدًا عن القيود.

وتعتبر تونس هي المحطة الرابعة عربيًا لفيلم البحر أمامكم بعد مصر في مهرجان الجونة السينمائي، والسعودية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما انطلق تجاريًا في سينما عقيل بالإمارات لأكثر من شهر منذ 3 من إبريل الماضي.

عرض فيلم البحر أمامكم في فلسطين

ومن الجدير بالذكر، أن استعدت دور العرض الفلسطينية لطرح فيلم البحر أمامكم للمخرج إيلي داغر، بجانب فيلم The Anger للمخرجة ماريا إفانوفا، وتم عرضه يوم الجمعة الموافق 25 مارس الماضي في تمام الساعة السابعة مساءً بسينما القصبة بــ رام الله ودار جاسر في بيت لحم.

أما فيلم The Anger فقد تم عرضه يوم الأحد الموافق 27 مارس الماضي، داخل معهد جوته في رام الله، ومن جانبهم سعى “فيلم لاب” لـ تناول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر عدسة السينما إلى بجانب زيادة الوعي حول قضايا المرأة، وبذلك ساهم فيلم لاب بالتعاون مع mad solutions في إحداث التغيير المنشود من خلال فتح الباب لنقاش الثقافة الأبوية السائدة بمجتمعنا، ثم تتبع تأثير العنف على ديناميكية المجتمع والأسرة.

يذكر أن فيلم البحر أمامكم شهد عرض العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك مع برنامج نصف شهر المخرجين، كما تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي.

جوائز فيلم البحر أمامكم

وحصد فيلم البحر أمامكم العديد من الجوائز مثل منصة الجونة ضمن المشاريع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في ورشة فاينال كات من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام وصندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام، والصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق.