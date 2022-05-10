انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. روجينا تكشف كواليس مشاركتها في «انحراف» مع رامي رضوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696733/الليلة-روجينا-تكشف-كواليس-مشاركتها-في-انحراف-مع-رامي-رضوان

يستضيف الإعلامي المصري رامي رضوان اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو الجاري، الفنانة المتألقة روجينا في برنامج مساء dmc.

دوت الخليج يرصد حلول روجينا ضيفة على رامي رضوان.

تكشف روجينا خلال لقائها مع برنامج مساء dmc كواليس مسلسل انحراف الذي نافس ضمن الماراثون الرمضان المنصرم.

روجينا تتألق في مسلسل انحراف

مسلسل انحراف ناقش مجموعة من القضايا التي ظهرت خلال البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي»، أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك في بطولة مسلسل انحراف كلًا من روجينا وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

روجينا في مسلسلات رمضان 2022

على نفس السياق، شاركت الفنانة روجينا بطلة مسلسل «انحراف»، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «كيد حريم» الذي يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى، وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها.

وأعلنت الفنانة المتألقة روجينا استعدادها لخوض السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “ستهم”، بعد نجاح مسلسلها الرمضاني هذا العام والذي أتى بعنوان “انحراف”

نشرت روجينا البوستر التشويقي لمسلسلها الرمضاني 2033، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “الحمد والشكر لله، الحمدلله حتى يبلغ الحمدمنتهاهـ باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى، مسلسل ستهم رمضان2023 ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح، رائعة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وللمخرج رؤوف عبد العزيز”.