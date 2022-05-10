بعد الهجوم عليه.. وزير الأوقاف مناشدًا الأئمة: أعينوني بقوة

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696744/بعد-الهجوم-عليه-وزير-الأوقاف-مناشدا-الأئمة-أعينوني-بقوة

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة، بالتعاون معًا والوقوف جانبه لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية.

دوت الخليج

وزير الأوقاف يناشد الأئمة بإحياء القيم الإيمانية

وأضاف في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «‏السادة الأئمة أعينوني بقوة، سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية، وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر، ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا، اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا».

هجوم على وزير الأوقاف

جائ ذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤخرًا، خاصة من وراد السوشيال ميديا، عقب منعه الاعتكاف بالمساجد وقصر صلاة التهجد في شهر رمضان على ثلاث ليال فقط، ومنع إقامة صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، الأمر الذي جعله يتراجع عن عدة قرارت، أهمهما مد فترة فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر لنضف ساعة، والسماح بالتكبيرات من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة العيد.

صلاة عيد الأضحى

وفي وقت سابق اليوم، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات، والمساجد الكبرى، والجامعة، وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي، لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة.

فتح المساجد والأضرحة

كما قرر إعادة فتح المساجد والمزارات والأضرحة أمام المواطنين، على مدار اليوم، كذلك السماح بأداء الدروس الدينية ودرس العصر وخاطرة العشاء. كما قررت فتح ساحة مسجد الإمام الحسين، ابتداءًا من يوم الأحد الماضي الموافق 8 أبريل 2022، وفق التعليمات التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق.