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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696739/الري-توقيع-برنامج-تعاون-بين-مصر-وهولندا-قائم-على-تبادل-المنفعة

تم اليوم الثلاثاء، توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، وقعه كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والسفير هان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

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التعاون بين مصر وهولندا قائم على المساواة وتبادل المنفعة

وأشاد وزير الري بالتعاون المصري الهولندي في مجال المياه، مشيرًا إلى أنه يُعد نموذجًا للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل، وأن هذا البرنامج يأتي تعزيزًا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، في ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدين في مجال الموارد المائية، وتأكيدًا على رغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، وإدراكا للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعياً واقتصادياً على شعبى البلدين.

وأوضح «عبد العاطي» أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، كذلك الاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، بالإضافة لرفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اعتمادًا على التقنيات الحديثة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كذلك التعاون المشترك في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف، ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال تقييم الآثار البيئية والإجتماعية للمشروعات ، والإدارة المستدامة للموارد المائية ، والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين، والتعاون بين الجانبين في تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

برنامج التعاون يشتمل على دعم تطبيق نظم الري الحديث

ولفت أن البرنامج يشتمل على دعم تطبيق نظم الري الحديث، من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.

ويعود التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه لـ ٤٦ عاماً، منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦، لتحقيق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.