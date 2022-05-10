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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696736/الأوقاف-صلاة-عيد-الأضحى-بالساحات-والمساجد-الكبرى

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات، والمساجد الكبرى، والجامعة، وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي، لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة.

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تسليم خطة صلاة عيد الأضحى للقطاع الديني

ووجه وزير الأوقاف، بتسليم الخطة لرئيس القطاع الديني قبل نهاية شهر شوال لمراجعتها واعتمادها.

صلاة عيد الفطر

وكان وزير الأوقاف، قرر إقامة صلاة عيد الفطر أيضًا بالمساجد الكبرى والجامعة، ومد توقيت فتح المساجد إلى نصف ساعة قبل الصلاة، وكذلك مدة التكبيرات من صلاة الفجر وحتى صلاة العيد، بعد الهجوم الذي تعرض له من المواطنين.

إعادة فتح المساجد

وزفت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، خبرًا سارًا للمواطنين بشأن عودة نظام العمل في المساجد لحالته الطبيعية، كذلك إقامة الدروس الدينية ودرس العصر وخاطرة العشاء في المساجد الكبيرة والجامعة، وفقًا للضوابط والإلتزامات التي حددتها الوزارة.

كما قررت الأوقاف فتح ساحة مسجد الإمام الحسين، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2022، وفق التعليمات التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق.