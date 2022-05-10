فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمراكز المحافظة .

ويتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها ، وذلك على مستوى ٢٠ محافظة من محافظات حياة كريمة .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .