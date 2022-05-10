أخبار مصرية

خادم الحرمين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الحادث الإرهابى بسيناء

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى إثر الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأكد خادم الحرمين -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- وقوف السعودية مع مصر وشعبها، معربًا عن بالغ التعازي لأسر الشهداء وللشعب المصري الشقيق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية عزاء ومواساة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا