خادم الحرمين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الحادث الإرهابى بسيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى إثر الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأكد خادم الحرمين -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- وقوف السعودية مع مصر وشعبها، معربًا عن بالغ التعازي لأسر الشهداء وللشعب المصري الشقيق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية عزاء ومواساة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.