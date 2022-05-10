سعفان : تسليم 3106 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في تسليم 3106 عاملا غير منتظم وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية من المسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وتغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ ، واللواء ياسر حفناوى السكرتير العام للمحافظة ، علاء ناصف مدير المديرية والدكتور حسين كامل مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقال الوزير في رسالة وجهها للحضور : إن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، كاشفا عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة علي مستوى كافة المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة كفر الشيخ ، على هذا الجهد الطيب ، طالباً منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم .

من جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الشكر والتقدير للوزير ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.

وقال : محافظ كفر الشيخ، اليوم نسلم 3106 وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 200 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، حيث تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، حيث تغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وأكد محافظ كفر الشيخ اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكداً أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وفي نفس السياق استعرض علاء ناصف مدير المديرية ما قامت به المديرية من إنجازات للعمالة غير المنتظمة المسجلة بها ، والمنح الدورية الأربعة التي تم صرفها في "عيد العمال ، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ، والمولد النبوى الشريف".

ونقل مدير المديرية في مستهل كلمته شكر وتحيات وزير القوي العاملة لمحافظ كفر الشيخ علي رعايته احتفالية تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ، فضلا عن الجهود التي تبذلها المحافظة لخدمة أبناء كفر الشيخ والتي أصبحت واقعا ملموسا يشعر به الجميع.