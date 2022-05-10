وزير القوي العاملة أمام لجنة برلمانية : تحديث بيانات المنظمات النقابية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - لا نتدخل في شئون التنظيم النقابي أو الانتخابية العمالية ونؤدي دورنا التنظيمي فى إطار القانون

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن الوزارة بدأت في أعمال التحول الرقمي في ديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتحقيق رؤية مصر 2030 ، والتحول بكل آليات العمل بها رقمياً ، فضلا عن في تنظيم عملية إنتخابات المنظمات النقابية العمالية، وتحديث بيانات هذه المنظمات في إدارات الإتصال النقابي بالوزارة والمديريات ، لافتا إلي أنه تم إصدار قرارات بذلك التحديث ليكون ملزماً لكل المنظمات النقابية ، مؤكدا أنه تم بالفعل الوصول إلى نسبة 98.5 % من هذه التحديث ثم تم العمل مع المنظمات التى لم تحدث بياناتها ودراسة الآليات اللازمة لتسجيلها على المنظومة الجديدة .

وشدد وزير القوي العاملة علي أن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية للمنظمات النقابية لا تتدخل في شئون التنظيم النقابي العمالي أو فى العملية الانتخابية العمالية، وتؤدى دورها التنظيمي فقط فى إطار القانون .

جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للوزارة عن السنة المالية 2022/2023 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كل من النائبة سولاف درويش، وكيلة اللجنة، والنواب عبد الفتاح يحيي ، وإحسان شوقي ، وولاء التمامي ومنيرة الأشقر ،وألفت المزلاوى أعضاء اللجنة ، فضلًا عن بعض قيادات الوزارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

في مستهل الجلسة قدم النائب عادل عبد الفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى تم بذله من قبل الوزارة في المرحلة الأخيرة والذي ظهر جلياً وواضحاً أمام نظر الجميع ، خاصة فيما يخص انتخابات المنظمات النقابية الدورة الجديدة 2022 - 2026 ، وإتاحتها الفرصة لكل منظمة نقابية في تسجيل بياناتها على الموقع الرسمي للوزارة ، وكذلك دورها المهم والبارز في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين ، وتوفير فرص التدريب المهني في كل محافظات الجمهورية .

من جانبه قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الحضور ، مثنياً على الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم الوزارة أمام مجلس النواب في تنفيذ جميع خططها وإنجازاتها ، مشيراً إلى أنه من الضروري وضع نسق لإعداد الموازنة الخاصة بالوزارة ومناقشة بنودها في إطار الأوضاع الخاصة بالدولة لتحقيق مصالحها في سياق مشترك بين جميع الجهات المختصة لتحقيق الخطط ونسب الأداء المطلوبة .

وقدم الوزير الشكر والتقدير للمنظمات النقابية على المجهود المبذول في التعاون مع الوزارة لإنجاح عمليات الإنتخابات وتحديث البيانات بما يخدم التنظيم النقابي والوزارة والمجتمع وكل الجهات الراغبة في الإطلاع على البيانات المسجلة ، كما قدم الشكر لجميع العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والذين خدموا العمال والنقابيين في هذا العرس النقابي القائم من بدايته وحتى الآن .

بدورهم قدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على الطفرة التي حدثت في أداء عمل الوزارة في كافة الميادين وقطاعات العمل ، والتى ساعدت في النهوض بمنظومة التدريب المهني ، والنهوض بالعملية الانتخابية للتنظيمات النقابية داخل الدولة المصرية بشفافية أمام جميع المنظمات المحلية والدولية .

وناقشت اللجنة مشروع الموازنة الخاص بوزارة القوى العاملة، وانتهت المناقشات داخل اللجنة بالاتفاق حول بعض التوصيات وإجراء بعض التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة المقدم .