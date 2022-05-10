«الأعلى للجامعات» يعتمد اللائحة الجديدة للدراسات العليا بآداب سوهاج

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إنه تم إقرار تلك التعديلات تيسيرا على طلاب الدراسات العليا بالكلية إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، موضحا أن تحديث لوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، المستهدف من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لمواكبة أنظمة الجامعات الدولية، يتيح زيادة جذب الطلاب الوافدين من جميع الدول، تسهيلا لإجراء معادلة الشهادات الحاصلين عليها بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تحديث لوائح الدراسات العليا يضيف تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، ويتيح التشعيب فى التخصصات الدقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة اتجهت فى الوقت الحالى لتطبيق نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا بكل الكليات، حيث تم تطبيق هذا النظام بكليات التربية، والطب البشرى، الزراعة، العلوم، الهندسة، التمريض، التكنولوجيا والتعليم وجار اعتماد اللوائح بكليات الألسن، والآثار، والصيدلة، والحقوق، والطب البيطرى.
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