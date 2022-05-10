صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 5 ملايين و996 ألف جنيه لـ 5996 عاملا المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.





ولفت وزير القوى العاملة إلى أن المديرية صرفت أيضا فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا منح لتلك الفئة بلغت 47 ألفا و226 جنيها لـ 32 عاملا من المسجلين.

وأشار الوزير إلى أن المديرية عينت 29 شابا منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 83 من راغبى العمل، وتوفير 22 فرصة عمل.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضى، إن المديرية استخرجت 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 28 شكوى عمالية، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و27 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال تفتيش العمل نوه مدير المديرية إلى أنها فتشت على 318 منشأة، دورى وحملات، والقيام بـ 11 حملة تفتيش ليلية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 78 منشأة، أسفر عن تحرير 30 محضرا، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 15 قياس ميدانية، وبحث شكوى، ومنح 3 تراخيص.

أما فى مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية، بالإنتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 15 متدربا ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمى، فضلا عن نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.