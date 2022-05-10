توريد 75 ألفا و466 طن قمح لصوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية عادل الهابط، أن إجمالى كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم فى أول أبريل الماضى بلغ 75 ألفا و466 طنا من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





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