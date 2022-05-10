اليوم وغدا.. إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إنه تقرر إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، وذلك على لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلا إلزام الممثلين القانونيين للجان النقابية بالإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم، ومقرات اللجان النقابية.





وفى نفس السياق شدد وزير القوى العاملة على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو من يقومون مقامهم فى حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة) أن يتم وضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة هذه الوحدات فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمنى الصادر فى هذا الشأن.

وتابع الوزير قائلا: أنه من المقرر أن يتم إجراء الطعون بعد غد الخميس، على أن يتم البت فى الطعون يوم الجمعة 13 مايو الجارى، ليتم إعلان الكشوف النهائية يومى 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 مايو الجارى تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو الجارى.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التى تعمل على مدار 24 ساعة، عملية إخطار المديريات للممثلين القانونيين بأسماء المرشحين فى الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار والإعلامى للوزارة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تابع بنفسه بالقاهرة ومن خلال غرفة العمليات بالوزارة التى تعمل على مدار 24 ساعة، تلقى أوراق الترشيح التى استمرت لمدة يومين الأحد والأثنين الماضيين، وذلك لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، على مستوى 27 محافظة، وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير تفقد أماكن تلقى الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة.

كما اطمأن الوزير على سير عملية تلقى الطلبات بدون مشكلات، وتواجد على مدار اليومين بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح لـ 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفا و837 عاملا فى انتخابات المرحلة الأولى.