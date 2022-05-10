تسليم 3106 عمال فى كفر الشيخ وثائق تأمين ضد الحوادث

جدة - نرمين السيد - أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ فى تسليم 3106 عمال (غير منتظم) وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية من المسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتغطى حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وياسر حفناوى السكرتير العام للمحافظة، وعلاء ناصف، مدير المديرية، والدكتور حسين كامل، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقال الوزير فى رسالة وجهها للحضور: إن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، كاشفا عن أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة كفر الشيخ، على هذا الجهد الطيب، طالباً منهم مزيد من الجهد فى الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة فى تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم.

من جانبه وجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسى واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة فى كافة نواحى حياتهم.

وقال محافظ كفر الشيخ: اليوم نسلم 3106 وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 200 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، حيث تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، حيث تغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى.

وأكد محافظ كفر الشيخ اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصرى وتوفير كل سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، معربًا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة فى مخططات البناء والتنمية، لافتًا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وفى نفس السياق، استعرض علاء ناصف مدير المديرية ما قامت به المديرية من إنجازات للعمالة غير المنتظمة المسجلة بها، والمنح الدورية الأربعة التى تم صرفها فى "عيد العمال، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، والمولد النبوى الشريف".

ونقل مدير المديرية فى مستهل كلمته شكر وتحيات وزير القوى العاملة لمحافظ كفر الشيخ على رعايته احتفالية تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، فضلاً عن الجهود التى تبذلها المحافظة لخدمة أبناء كفر الشيخ والتى أصبحت واقعا ملموسا يشعر به الجميع.