برنامج تعاون بين مصر وهولندا فى الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا فى مجال الموارد المائية، وقعه كل من رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسفير هان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة.





وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن التعاون المصرى الهولندى فى مجال المياه يُعد نموذجًا للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والإحترام المتبادل، مضيفًا أن توقيع هذا البرنامج يأتى تعزيزًا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفى ضوء التحديات المتشابهة التى يواجهها البلدين فى مجال الموارد المائية، وتأكيدًا على رغبة الجانبين فى زيادة التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية، وإدراكًا للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفنى الثنائى فى مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعيًا واقتصاديًا على شعبى البلدين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا فى مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها فى الخطة القومية للموارد المائية 2037، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى اعتمادًا على التقنيات الحديثة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتعاون المشترك فى البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الرى الحديث وتطوير نظم الصرف، ورفع قدرات العاملين بالوزارة فى مجال تقييم الآثار البيئية والإجتماعية للمشروعات، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين، والتعاون بين الجانبين فى تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشتمل البرنامج على دعم تطبيق نظم الرى الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائى.

الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه يعود لـ 46 عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه عام 1976، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات فى موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.